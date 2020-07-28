МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость серебра падает во вторник почти на 4%, при этом минутами ранее снижение от максимума дня достигало 15%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.17 мск сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,7% — до 23,6 доллара за унцию. Минутами ранее показатель опускался до 22,465 доллара.

Негативная динамика стоимости серебра отмечается в рамках коррекции после того, как ранее во вторник она обновила максимум с августа 2013 года, дойдя до отметки в 26,262 доллара.

В то же время котировки золота ускорили утреннее снижение — цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex теряет уже 0,88%, или на 17,1 доллара — до 1913,9 доллара за тройскую унцию. Утром снижение составляло около 0,4%. Таким образом, стоимость драгметалла откатывается от исторического максимума, достигнутого ранее в ходе торгов вторника в 1974,4 доллара.