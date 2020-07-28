МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику во вторник вслед за подъемом на других мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.39 мск немецкий индекс DAX рос на 0,39%, до 12888,15 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,13%, до 4933,12 пункта, британский индекс FTSE 100 — поднимался на 0,45%, до 6133,67 пункта.

Участники торгов в Европе обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в пределах 1,7%, а вслед за ними преимущественно в плюсе закрылись и рынки Азии на фоне обсуждений новых мер поддержки экономики США.

Так, по данными СМИ, республиканцы сената США в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. План предусматривает сокращение дополнительных выплат по безработице с 600 долларов до 200 долларов. При этом финансовая помощь будет включать прямые выплаты американцам в размере 1200 долларов, 190 миллиардов долларов на кредиты для малого бизнеса и 100 миллиардов — на кредиты для компаний, которые работают сезонно или в районах с низким уровнем дохода. Теперь план будет обсуждаться с демократами — законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице.

Кроме того, трейдеры во вторник отыгрывают финансовые отчетности ряда европейских компаний. Так, французский автомобильный концерн PSA Group сообщил, что чистая прибыль приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2020 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 3 раза и составила 595 миллионов евро. Выручка за отчетный период уменьшилась на 34,5% — до 25,12 миллиарда евро. При этом аналитики ждали убытка в размере 376 миллионов евро и выручку на уровне 24,15 миллиарда евро. Акции компании дорожают на 3,5%.

В то же время с пессимизмом трейдеры реагируют на финансовую отчетность французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), чистая прибыль которой в первом полугодии 2020 года упала более чем в 6 раз, до 522 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции компании дешевеют на 4,7%.