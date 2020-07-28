МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовил и направил Мосбирже предложения по итогам анализа апрельской ситуации с отрицательными ценами на фьючерсы на нефть WTI, регулятор полагает, что такая ситуация может повториться по некоторым контрактам, торгуемым на российской площадке, и предложил совместно выработать решения по времени торгов инструментами, базис которых торгуется на иностранных биржах, сообщается в пресс-релизе ЦБ. Мосбиржа с 6 июля допустит на торгах отрицательные цены на нефть WTI и газ

"Банк России по результатам проведенного анализа ситуации, возникшей на торгах ПАО "Московская Биржа"… в связи с экспирацией расчетных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Оil по отрицательной цене, сформировал комплекс предложений для минимизации аналогичных рисков, повышения стабильности российского финансового рынка и защиты инвесторов", — говорится в сообщении.

Котировки фьючерсов на WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом завершились на отметке 8,84 доллара, а NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

"Банк России обращает внимание, что ситуация с отрицательными ценами может повториться на некоторых торгуемых на Бирже контрактах, что в том числе подтверждает американский регулятор CFTC", — отмечается в сообщении.

ЦБ предложил Мосбирже совместно выработать решение по времени торгов инструментами, базис которых торгуется на иностранных биржах, и подготовить и раскрыть список инструментов, цены которых потенциально могут уйти в отрицательную зону.

ЦБ также предложил обеспечить более подробное раскрытие информации для участников рынка о рисках, которые несут в себе торгуемые инструменты, в частности фьючерсы и опционы, а также информацию о том, как используются риск-параметры торгуемых инструментов и механизмы приостановки торгов, в доступном, понятном для большинства инвесторов виде. Также было предложено бирже обеспечить мониторинг информации о контрактах с внешним ценообразованием, обращающихся на Мосбирже, с последующим раскрытием и доведением до участников торгов полученной информации, в случаях если выявленная информация способна оказать существенное влияние на ход торгов биржи.

"Дополнительно Банк России ожидает от профессионального сообщества детальной проработки вопроса возможности предоставления услуг, связанных с приобретением производных финансовых инструментов на срочном рынке, только тем инвесторам (клиентам), которые понимают и осознают все присущие срочному рынку риски, и/или принятия мер, направленных на обеспечение возможности ограничения убытков клиентов", — указывается там же.