МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Почта России" планирует 30 июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Ориентир ставки первого купона составляет 5,95-6,05% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 6,04-6,14% годовых.

Компания намерена предложить инвесторам десятилетние облигации серии БО-001Р-10 с полугодовыми купонами и офертой через четыре года. Ценные бумаги эмитент планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2016 году.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 4 августа. Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".