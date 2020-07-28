МОСКВА, 28 июл — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы во вторник колеблются. Инвесторы анализируют потенциальные условия следующего законопроекта в США о стимулирующих выплатах и замедление роста числа зараженных коронавирусом, а также ждут финансовую отчетность ряда ведущих корпораций.

Фьючерсы на S&P 500 колеблются между ростом и снижением. Таким образом, торги акциями в США, вероятно, начнутся без значительных изменений.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%. Торги на большинстве азиатских бирж завершились в плюсе.

Инвесторы в основном обращают внимание на прогнозы компаний на вторую половину года в попытке оценить темпы восстановления американского бизнеса. Промышленный конгломерат 3M, фармацевтический гигант Pfizer и сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сегодня в 10.30 по Гринвичу начнут отчитываться о результатах.

"Корпоративные лидеры, похоже, не так оптимистично оценивают будущее, как инвесторы, – указал Фахад Камал, старший рыночный аналитик Kleinwort Hambros, подразделения Societe Generale. – Участники рынка, по всей видимости, ожидают возвращения к нормальным условиям к концу года, что главным образом связано с новостями о вакцинах".

По мнению Камала, фондовые рынки могут резко упасть, если вакцину не удастся разработать и ввести в широкий оборот к концу года.

Количество заболевших коронавирусом в США в понедельник повысилось на 55 000 – это самые медленные дневные темпы распространения с 7 июля, что дает инвесторам причину для осторожного оптимизма. Рост количества погибших также замедлился по сравнению с прошедшим месяцем. Однако некоторые штаты по-прежнему фиксируют увеличение количества инфицированных, госпитализированных и погибших.

Кроме того, инвесторы следят за прогрессом очередного законопроекта о стимулирующих выплатах, предложенного республиканцами. Текущая версия плана, которая должна получить одобрение демократов, предполагает сократить еженедельные дополнительные выплаты по безработице с 600 долларов до 200 долларов до конца сентября, когда эти выплаты будут объединены с государственными пособиями и заменят 70% зарплат.

"На этой неделе рынок будет крайне внимательно следить за переговорами между республиканцами и демократами, – считает Вэй Ли, директор инвестиционной стратегии iShares EMEA в BlackRock. – Сроки у них действительно очень сжатые".

Цены на золото ненадолго достигли внутридневного рекордного уровня 1974,70 доллара, но затем откатились и теперь снижаются на 0,7% до 1918 долларов. Золото резко подорожало в последние месяцы, отчасти благодаря снижению процентных ставок, скорректированных на инфляцию, из-за попыток центробанков активизировать экономическую активность в период пандемии.

На этой неделе состоится очередное заседание ФРС США, которое завершится в среду, и инвесторы ожидают сохранения курса на поддержку экономики.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла со вчерашних 0,609% до 0,612%.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, южнокорейский Kospi – на 1,8%. Японский Nikkei 225 потерял 0,3%.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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