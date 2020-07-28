МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник днем в рамках коррекции после семи непрерывных торговых сессий роста, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару опускался до 1,1728 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1751 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 105,31 иены со 105,37 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 93,79 пункта.

Снижение курса единой европейской валюты к американской во вторник обусловлено фиксацией прибыли инвесторами после продолжительного роста, в результате которого он достиг двухлетнего максимума.

При этом аналитики отмечают, что давление на курс доллара сохраняется на фоне неопределенности относительно нового пакета помощи американской экономики. "Заметной особенностью, которая усиливает опасения по поводу перспектив экономики США, стал план по сокращению дополнительных выплат по безработице с 600 до 200 долларов в неделю — это больше, чем предполагалось первоначально. Задержка в согласовании (пакета помощи — ред.) нанесет неизбежный ущерб реальной экономике, учитывая высокий уровень неопределенности, который она сейчас создает", — цитирует агентство Рейтер главу отдела исследований MUFG Дерека Халпенни (Derek Halpenny).

Республиканцы сената США в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. План предусматривает сокращение дополнительных выплат по безработице с 600 долларов до 200 долларов. При этом финансовая помощь будет включать прямые выплаты американцам в размере 1200 долларов, 190 миллиардов долларов на кредиты для малого бизнеса и 100 миллиардов — на кредиты для компаний, которые работают сезонно или в районах с низким уровнем дохода. Теперь план будет обсуждаться с демократами — законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице.

Позднее во вторник на курс доллара может повлиять статистика от аналитической компании Conference Board. Аналитики ждут, что она сообщит о снижении индекса доверия потребителей в США в июле до 94,5 пункта с уровня июня в 98,1 пункта.