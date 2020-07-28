МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" снижаются на порядка 4% после сообщения о том, что правительство РФ одобрило допэмиссию акций компании, следует из данных торгов Московской биржи. Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит под 2% на 1,85 млрд рублей

К 12.56 мск акции "Аэрофлота" снижались на 3,83% и уже в ходе торгов падали на 5,45% — до 82,86 рубля, при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,17%.

Как ранее во вторник указывалось в распоряжении правительства РФ, во исполнение указа президента РФ Росимуществу, Минтрансу России, Минфину России необходимо осуществить дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" по открытой подписке, обеспечив долю участия РФ в уставном капитале в размере не менее 51,17%.

"То, что будет допэмиссия, на рынке мало кто сомневался. Компания нуждалась в докапитализации, поскольку альтернативный вариант — наращивание долга — был чреват проблемами в будущем: вымыванием денежного потока на выплату процентов и торможением роста финансовых показателей компании. Негативная реакция инвесторов по поводу новости вызвана тем, что государство решило не менять свою долю в компании, то есть фактически вынудило частных акционеров поровну разделить убытки от коронакризиса", — считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Это расходится с международной практикой, где авиакомпании докапитализировали в основном за счет госбюджета с условием, что доля государства вырастет на период восстановления, а после возвращения бизнеса в норму соотношение долей владения будет восстановлено, добавляет он.

Выпуск новых акций приведет к размытию долей текущих акционеров, это могло послужить поводом для части инвесторов продать бумаги "Аэрофлота", отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Однако стоит отметить, что в рамках допэмиссии компания получит средства, которые повысят ее устойчивость и позволят с меньшим ущербом пройти текущий сложный период, в то же время указывает он.

Кроме того, по мнению аналитика, еще одним из факторов давления на котировки "Аэрофлота" могла стать ситуация с распространением коронавируса. "Активизация пандемии в европейских странах с возможным восстановлением части карантинных ограничений ухудшает ожидания относительно возобновления авиасообщения с Европой, что сказывается на ожиданиях относительно показателей компании в будущем и, соответственно, способствует продажам в акциях авиаперевозчика", — добавляет Зварич.