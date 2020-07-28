МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне восстановления курса доллара к мировым валютам и опасений за перспективы спроса на сырье в свете распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27% — до 43,78 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent — на 0,25%, до 43,3 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,72% — до 41,3 доллара за баррель.

Давление на цены на нефть оказывает курс доллара, который во вторник перешел к росту по отношению к большинству мировых валют после снижения в течение семи торговых сессий подряд и достижения минимума с осени 2018 года. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет в среднем на 0,1%, до 93,75 пункта.

Кроме того, трейдеров продолжает беспокоить ситуация с коронавирусом в мире, которая оказывает давление на мировую экономику и спрос на нефть. По данным университета Джонса Хопкинса на понедельник, число умерших от коронавируса в мире превысило 650 тысяч.

"Нефть продолжает торговаться в ограниченном диапазоне — фундаментальные показатели по предложению помогают установить нижнее значение, в то время как экономические и рыночные перспективы обеспечивают верхнее значение (диапазона — ред)", — отметил стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), мнение которого приводит агентство Рейтер.