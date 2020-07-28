МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются во вторник на фоне публикации финансовых отчетностей Pfizer и McDonald's, инвесторы также ждут заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,49% — до 26354 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 10617,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 3219,62 пункта.

Трейдеры обратили внимание на финансовые итоги крупных американских компаний. Так, чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первое полугодие 2020 года сократилась на 24%, до 6,8 миллиарда долларов, а по итогам второго квартала — на 32%, до 3,4 миллиарда долларов. При этом Pfizer немного улучшила прогноз по выручке по итогам 2020 года и теперь ожидает ее на уровне в 48,6-50,6 миллиарда долларов против 48,5-50,5 миллиарда. Акции компании дорожают на предварительных торгах на 3,4%.

Кроме того, чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом полугодии уменьшилась на 44% в годовом выражении — до 1,59 миллиарда долларов. Во втором квартале чистая прибыль компании упала более чем в 3 раза, до 438,8 миллиона долларов. Бумаги McDonald's дешевеют на 2,4% на предторгах.

В то же время инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое проходит 28-29 июля. Никаких серьезных заявлений не ожидается, но аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, все аналитики ожидают сохранения ставки на уровне в 0-0,25% годовых.

Инвесторы также оценивают новый пакет помощи американской экономики. Республиканцы сената США в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. План предусматривает сокращение дополнительных выплат по безработице с 600 долларов до 200 долларов. Теперь план будет обсуждаться с демократами — законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице.