МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ, Наталья Карнова. ЦБ РФ готовится к тому, чтобы не допустить повторения апрельской ситуации с отрицательными ценами на фьючерсы на нефть WTI. Регулятор проанализировал то, что тогда произошло, подготовил предложения по минимизации подобных рисков и направил их Мосбирже. ЦБ полагает, что такая ситуация может повториться по некоторым контрактам, торгуемым на российской площадке, и предложил совместно выработать алгоритм действия в этом случае. Это необходимо в целях повышения стабильности российского финансового рынка и защиты инвесторов, говорится в сообщении регулятора.

20 апреля, в разгар финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, котировки фьючерсов на WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упали до отрицательных значений. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом завершились на отметке 8,84 доллара, а NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЦБ

ЦБ предложил Мосбирже совместно выработать решение по времени торгов инструментами, базис которых торгуется на иностранных биржах, подготовить и раскрыть список инструментов, цены которых потенциально могут уйти в отрицательную зону.

Еще одно предложение регулятора состоит в обеспечении более подробного раскрытия информации для участников рынка о рисках, которые несут в себе торгуемые инструменты, в частности фьючерсы и опционы. Это касается и сведений о том, как используются риск-параметры торгуемых инструментов и механизмы приостановки торгов – они должны подаваться в доступном, понятном для большинства инвесторов виде.

Также бирже предложено обеспечить мониторинг информации о контрактах с внешним ценообразованием, обращающихся на Мосбирже, с последующим раскрытием и доведением до участников торгов полученной информации, если она способна оказать существенное влияние на ход сделок.

Регулятор ожидает от профессионального сообщества детальной проработки вопроса возможности предоставления услуг, связанных с приобретением производных финансовых инструментов на срочном рынке, только тем инвесторам, которые понимают и осознают все риски, связанные с этим. Параллельно возможно принятие мер, направленных на обеспечение возможности ограничения убытков клиентов.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, вероятность ухода нефти в отрицательную зону остается, несмотря на текущий относительно высокий ценовой уровень, который поддерживается большей частью волей экспортных стран ОПЕК+.

Привести к этому может совокупность факторов: это и падение спроса на новой волне пандемии (если она произойдет) и отсутствие поддержки со стороны сокращения ОПЕК+, то есть повторение ситуации весны, когда Саудовская Аравия неожиданно развязала ценовую войну, рассуждает старший аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Виталий Громадин.

"Если нас ждет вторая волны эпидемии с началом осени, вводимые карантины будут более разумными, но урон спросу на нефть будет все равно значительный. Странам ОПЕК+ необходимо продлевать сокращение на максимальном уровне, чтобы избежать переполнения хранилищ", — предупреждает он.

Торги нефтью минувшей весной показали, что на рынке все возможно, в том числе и отрицательные значения контрактов, согласен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Другое дело, что на Московской бирже отсутствовал регламент для такого сценария. Готовность не означает, что это неизбежно произойдет, но в техническом плане такая возможность есть. К слову, она в большей степени касается контрактов, которые являются производными от зарубежных, так как по отечественным есть регламент с возможностью приостановки торгов и лимитов на изменение в процентах", — указал он.

РЫНКИ ПЕРЕЖИВУТ УДАР

С другой стороны, даже повторение сценария с отрицательными ценами на нефть далеко не обязательно означает коллапс рынка.

По словам старшего аналитика Банка Уралсиб Алексея Кокина, в апреле 2020 года отрицательные цены на нефть возникли из-за переполнения хранилищ в США, точнее, из-за отсутствия незаконтрактованных мощностей хранения в Кушинге.

"Такой сценарий теоретически может повториться, но только в рамках одного контракта, привязанного к конкретному времени и месту поставки. Мы не рассматриваем здесь фантастический сценарий, в котором государства внезапно вводят высокий налог на нефть, из-за которой она становится нежелательным товаром, подобно ядовитым отходам", — указал он.

Если говорить о нефти произвольных сортов, то при наличии инфраструктурных ограничений и быстром росте добычи в отдельном регионе может возникнуть локальный кризис перепроизводства, который проявится в виде отрицательных цен на нефть. Скорее всего, это будут цены на небиржевой сорт, а не WTI, поэтому паники среди участников финансового рынка отрицательные цены не вызовут, уверен аналитик.

Поскольку глубокое падение цен на нефть иногда происходит и без глобального экономического кризиса, риск отрицательных цен носит хронический характер для некоторых сортов, "запертых" в своем регионе, например, канадских.

ДЕЙСТВИЯ БИРЖИ

В целом эксперты уверены, что в сложившейся ситуации и регулятор, и биржа действуют четко и обоснованно. Теперь Мосбиржа сможет поддерживать торги и при отрицательных котировках. Это поможет ей лучше исполнять свои посреднические функции, говорит Кокин.

По словам Кочеткова, задачей биржи будет являться создание механизма защиты от преднамеренных действий по формированию ситуации с отрицательными ценами. То есть в условиях возможности отрицательных цен большое значение приобретают функции маркет-мейкеров, которые обеспечивают ликвидность", — подчеркнул он.

Действия ЦБ выглядят очень своевременными и разумными, согласен Громадин. Необходимо защитить неосведомленных инвесторов. И в первую очередь, конечно, необходимо убедиться, что инвестор понимает все риски инвестирования в товар, чтобы не допустить потерь по неведению и недостаточной финансовой грамотности.​