МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно опускаются во вторник, рынки оценивают перспективы по принятию нового пакета поддержки экономики США, ожидая также встречу Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивая финрезультаты компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.44 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,43%, до 26470,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 10495,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 3232,1 пункта.

Рынки реагируют на новости из США по новым мерам поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. Республиканцы сената США в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. Теперь план будет обсуждаться с демократами — законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице.

Акции фармацевтической Pfizer дорожают на 2,4% после того, как компания опубликовала свои финрезультаты за второй квартал. Выручка за три отчетных месяца составила 11,8 миллиарда долларов при прогнозе в 11,6 миллиарда. Показатель выручки за второй квартал сети ресторанов быстрого питания McDonald's также оказался лучше прогнозов — 3,76 миллиарда долларов против прогноза в 3,7 миллиарда, а вот разводненная прибыль на акцию составила лишь 0,65 доллара, прогноз составлял 0,74 доллара. Бумаги сети дешевеют на 1,4%.

Пик сезона отчетностей приходится на вторую половину текущей недели. Позднее на неделе о своих финансовых результатах по итогам квартала сообщат такие крупные американские фирмы, как Apple, Amazon, Alphabet, Boeing и Facebook.

Другим важным фактором на рынках остается заседание Федрезерва, которое запланировано на 28-29 июля. Аналитики ожидают сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых. "Хотя по политике (регулятора — ред.) не ожидают многого, тон главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции будет ключевым (фактором — ред.), особенно в свете недавнего роста случаев заражения вирусом", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).