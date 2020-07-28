МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к росту во вторник вечером на фоне неопределенности вокруг нового пакета мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,7%, или на 13,6 доллара — до 1944,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% — до 24,587 доллара за унцию.

Утром стоимость золота снижалась, инвесторы зафиксировали прибыль после того, как металл непрерывно дорожал на протяжении семи торговых сессий подряд. За этот период цена золота выросла почти на 140 долларов. Стоимость серебра, в свою очередь, в ходе торгов вторника обновила максимум с августа 2013 года, дойдя до отметки в 26,262 доллара.

Спрос на надежные активы поддерживается неопределенностью вокруг развития мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом. При этом трейдеры обратили внимание на новости из США, где республиканцы сената США в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. Теперь план будет обсуждаться с демократами — законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице.

"Золота купили слишком много и надо было это исправить. Но на данный момент все (факторы — ред.) поддерживают золото:… усиливающаяся геополитическая напряженность и огромная неопределенность вокруг экономических и финансовых последствий вируса", — считает аналитик INTL FCStone Рона О'Коннелл (Rhona O"Connell), чье мнение приводит агентство Рейтер.