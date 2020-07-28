МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов вторника вырос – десятый день подряд по индексу Мосбиржи. Однако это индикатор не смог удержаться на психологически значимой отметке 2900 пунктов, которую протестировал в течение торгов, следует из данных биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,37%, до 2895,45 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,67%, до 1257,69 пункта. В течение вторника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля на уровне 2907,03 пункта.