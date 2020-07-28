МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник в основном закрылись снижением, рынки оценивали перспективы по новому пакету поддержки экономики США, продолжая следить за ситуацией вокруг пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41% — до 6129,99 пункта, французский CAC 40 — опустился на 0,22%, до 4928,94 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,03%, до 12835,28 пункта.

Ожидания по восстановлению экономики США отразились на настроениях трейдеров региона. Республиканцы из американского сената в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. При этом план предусматривает сокращение дополнительных выплат по безработице с 600 долларов до 200 долларов.

Теперь план будет обсуждаться с демократами — законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице. Инвесторы оценивают шансы успешных переговоров по новому пакету поддержки.

Ситуация вокруг пандемии продолжает оставаться в центре внимания рынков. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 16 миллионов. При этом из-за опасений по заболеваемости в Испании, Германия ранее во вторник не рекомендовала своим гражданам ездить в три испанских автономных сообщества. Ранее Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании.

Бумаги французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) подешевели на 4% после сообщения о том, что чистая прибыль компании в первом полугодии 2020 года упала более чем в 6 раз, до 522 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.