МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением своей стоимости, подорожали лишь расписки "Магнита" и "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,85%, до 4,89 доллара, "Новатэка" — на 0,53%, до 149,2 доллара, "Лукойла" — на 0,71%, до 69,5 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,25%, до 5,05 доллара, "Газпром нефти" — на 0,67%, до 22,25 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,71%, до 26,98 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,4%, до 12,59 доллара, НЛМК — на 0,1%, до 20,28 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,35%, до 1,02 доллара, Сбербанка — на 1,04%, до 11,88 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,16%, до 24,95 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 0,57%, до 5,2 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 1,03%, до 15,71 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 7,41%, до 2,97 доллара.