МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) предъявили к выкупу около 230 миллионов акций компании (22,3% капитала) на общую сумму порядка 14,027 миллиарда рублей, следует из сообщения ТМК.

ТМК в начале апреля объявила о намерении выкупить через дочернюю компанию "Волжский трубный завод" (ВТЗ) более 358 миллионов собственных акций (34,7% уставного капитала) по цене 61 рубль за бумагу, после чего провести делистинг на Лондонской фондовой бирже. Срок принятия оферты истек 27 июля. Предоставление предварительного отчета о выкупе акций запланировано на 30 июля, объявить окончательные итоги buy back и представить соответствующий отчет в Банк России предполагается примерно 7 августа. Выплаты акционерам за проданные акции планируется произвести до 13 августа.

"На основании информации, полученной ВТЗ от регистратора общества, до окончания срока акционерами были поданы заявления о продаже 229 958 764 обыкновенных акций ТМК, что составляет примерно 22,3% от общего количества размещенных обыкновенных акций ТМК", — сообщила ТМК во вторник. Таким образом, общая стоимость предъявленных к выкупу акций составляет около 14,027 миллиарда рублей.

"Ожидается, что после завершения расчетов по добровольному предложению количество акций ТМК, находящихся в свободном обращении, составит примерно 12,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ТМК, включая 2,9% акций, права в отношении которых удостоверены депозитарными расписками", — добавили в компании.

Она также может рассмотреть еще одну программу выкупа своих акций по цене не выше предыдущей оферты.

"В рамках добровольного предложения были получены заявления о продаже более 64% акций ТМК, находящихся в свободном обращении. Учитывая проявленную заинтересованность акционеров в сделке, общество может рассмотреть возможность осуществления еще одной программы приобретения обыкновенных акций общества по цене, сравнимой с ценой приобретения акций на основании добровольного предложения, но в любом случае не превышающей такую цену", — говорится в сообщении.

В ближайшее время компания приступит к делистингу своих бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщил замгендиректора компании по стратегии Владимир Шматович.

"Компания считает проведённый выкуп удачным, отмечает большой интерес и активный отклик инвесторов. Решение по цене, одобренное советом директоров, также оказалось адекватным и за него, по сути, "проголосовали" и инвесторы. Это относится и к держателям ГДР, которые в основной своей массе конвертировали расписки в обыкновенные акции. Ликвидность торгов в Лондоне сильно упала, и мы в ближайшее время приступим к делистингу бумаг ТМК в Лондоне", — приводятся слова Шматовича в сообщении компании.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.