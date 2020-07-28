МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по рублевому индексу Мосбиржи, но опустился по долларовому РТС на фоне ощутимого роста доллара к рублю.

Внешний негатив обусловил преобладание фиксации прибыли от роста российских активов после роста в течение девяти торговых дней подряд по индексу Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,37%, до 2895,45 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,67%, до 1257,69 пункта. В течение вторника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля на уровне 2907,03 пункта. Доллар вечером рос на 90 копеек, до 71,47 рубля, обуславливая разницу в динамике основных биржевых индексов.

Корректировавшиеся акции "Полюса" (-3,6%) уверенно подвинули традиционного лидера по объему торгов — акции Сбербанка (более 8 миллиардов рублей против около 5 миллиардов соответственно за основную торговую сессию).

РЫНОК КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Российский фондовый рынок притормозил после роста девять дней подряд по рублевом индексу Мосбиржи.

Внешний фон поддерживал неуверенную динамику рынка акций РФ, ходившего в течение дня из плюса в минус и обратно. Так, стоимость нефти марки Brent вечером теряла 0,6%, до 43,64 доллара за баррель. Восстановление курса доллара к мировым валютам и опасения за перспективы спроса на сырье в свете распространения коронавируса оказывают давление на нефтяные котировки.

Западноевропейские биржевые индексы в основном снизились во вторник – в пределах 0,25%. Американские фондовые индексы теряют вечером 0,2-0,4%.

Республиканцы из американского сената в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. При этом план предусматривает сокращение дополнительных выплат по безработице с 600 долларов до 200 долларов. Срок выплат повышенных пособий по безработице истекает 31 июля.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах снижения на российской площадке оказались акции "Аэрофлота" (-4,4%), бумаги "Интер РАО" (-3,9%) и корректирующиеся бумаги золотодобытчиков: "Полюса" (-3,6%), Petropavlovsk (-3,4%), префы "Селигдара" (-3,3%), Polymetal (-0,6%).

В лидерах роста — ГДР "Ленты" (+8,2%), акции ПИКа (+3,7%), "Русала" (+2,9%), ММК (+3,3%), ГДР Mail.ru (+3,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие дни волатильность на рынках останется на повышенных уровнях, полагает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". С одной стороны, оптимизм инвесторов поддерживают новости о продвижении в поиске вакцины от вируса, отметил он.

"С другой стороны, постоянный рост числа заболевших по всему миру, введение повторных карантинов в некоторых странах выступают в пользу роста тревожности участников рынка. Не менее важным фактором в пользу усиления опасений выступает и напряженность отношений США и Китая. В среду рынки будут концентрировать свое внимание на заседании ФРС. Монетарные власти США могут подать рынкам сигнал о готовности к реализации новых мер поддержки. Если они будут весьма существенными (1-3 триллиона долларов), то риск-аппетиты получат дополнительную поддержку", — сказал Бахтин.

В среду индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2870-2920 пунктов, оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после попыток роста в начале дня, к концу сессии изменялись незначительно, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Индекс Мосбиржи подходит к зоне краткосрочной перекупленности, но однозначных сигналов в пользу грядущей нисходящей коррекции пока не поступает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2860-2935 пунктов", — оценила она.