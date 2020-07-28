МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером существенно теряет против доллара и евро, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры.

Сползание нефтяных котировок и фондовых индексов понизило спрос на рублевые активы.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск рос на 92 копейки, до 72,49 рубля, курс евро прибавлял 97 копеек, до уровня 85,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро обновил максимум с апреля, поднявшись до 85,2 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник ощутимо просела против доллара и евро. Этому способствовал ряд факторов. Прохождение пика налоговых платежей июля и активизация конвертации полученных инвесторами дивидендов в валюту стали внутренним негативным фоном для российской валюты.

Внешний фон также поддерживал давление на рисковые, в том числе и рублевые активы. Так, стоимость нефти марки Brent вечером теряла 0,7%, до 43,58 доллара за баррель. Восстановление курса доллара к мировым валютам и опасения за перспективы спроса на сырье в свете распространения коронавируса оказывают давление на нефтяные котировки.

Западноевропейские биржевые индексы в основном снизились во вторник – в пределах 0,25%. Американские фондовые индексы теряют вечером 0,1-0,2%.

Республиканцы из американского сената в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. При этом план предусматривает сокращение дополнительных выплат по безработице с 600 долларов до 200 долларов. Срок выплат повышенных пособий по безработице истекает 31 июля.

В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 1,2-1,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Тревожность инвесторов продолжает нарастать как в вирусной плоскости, так и в отношении напряженности между США и Китаем, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Также не в пользу рубля выступает и сезонность второго полугодия вкупе с различными локальными факторами давления. Заметим, что геополитические риски для РФ, скорее всего, продолжат нарастать в ближайшие недели, что уже сейчас может приводить к росту опасений инвесторов и, соответственно, к повышению давления на российскую валюту. Ожидаем, что в среду курс будет колебаться в диапазоне 71,8-73,2 рубля за доллар", — оценил он.

Рубль продолжил во вторник серию падений против основных валют, но в среду ожидается приостановка этой тенденции, считает Валерий Емельянов из ИК "Фридом Финанс". Долларовые "медведи" постараются опустить курс ниже 72 рублей за валюту США, евро отступит к 84-84,5 рубля, оценил он.