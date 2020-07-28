ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл /ПРАЙМ/. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме отвергает возможный конфликт интересов из-за контракта с американским адвокатским бюро Sporkin & Sullivan LLP, которое должно представлять в США интересы страны в возбужденном деле об отмывании денег через эстонские филиалы датского Danske Bank и шведского Swedbank.

Ранее издание Eesti Paevaleht сообщило, что один из партнеров адвокатского бюро Sporkin & Sullivan LLP Луис Фри, который занимал пост директора ФБР США с 1993 по 2001 годы, некогда представлял интересы российского бизнесмена Дениса Кацыва, который обвинялся в масштабном отмывании денег через Danske Bank. Издание считает, что участие Фри в помощи эстонскому минфину вызовет в США конфликт интересов.

Мартин Хельме, который был уполномочен правительством Эстонии заключить с американскими адвокатами контракт на 3 миллиона долларов, отверг возможный конфликт интересов и заявил, что Эстония не собирается отказываться от соглашения. Хельме считает, что если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то Эстония как потерпевшая сторона примет участие в их распределении.

"Если адвокатов связывают с преступлениями их клиентов и делают их ответственными за это, то нам не удастся найти ни одного адвоката, который бы мог представлять правовые услуги. Опыт, связи и компетенция бюро, с которым мы в итоге заключили договор, были впечатляющими. Поэтому я не вижу причин для расторжения контракта",- заявил Хельме порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Эстонский филиал датского Danske Bank в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. В случае обвинительного приговора ему грозит штраф до 6 миллиардов евро.

Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.

Помимо Danske Bank, в отмывании денег через эстонское подразделение может быть замешан и шведский Swedbank. Его деятельность также расследуется в США. Как сообщил ранее шведский телеканал SVT, через счета в этом банке, открытые в 2007-2015 годах, могло быть переведено не менее 3,8 миллиарда евро подозрительных денег.