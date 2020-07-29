ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/. Власти США заключили контракт с компанией Kodak на 765 миллионов долларов на создание фармацевтического производства Kodak Pharmaceuticals, которое будет производить около четверти компонентов аналогов фирменных лекарств, сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Моя администрация достигла исторического соглашения с великой американской компанией, вы помните ее еще со времен старых добрых камер, компанией Kodak, на производство фармацевтических составляющих. И это будет происходить прямо здесь, в Америке", — сказал Трамп.

Он пояснил, что в рамках достигнутого соглашения компания получает государственный кредит в размере 765 миллионов долларов на создание предприятия Kodak Pharmaceuticals, которое в последствии будет производить "до 25% активных ингридиентов, необходимых для производства копий оригинальных препаратов (дженериков)".

Он сообщил, что производство будет осуществляться в штате Нью-Йорк, в связи с чем поздравил и поблагодарил губернатора штата за сотрудничество в этом проекте.

"Это будет большое дело для Нью-Йорка", — подчеркнул президент США, отметив, что детали соглашения еще прорабатываются.