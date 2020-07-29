МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) обсуждает с McDonald's открытие ресторана в магазине компании в Москве, сообщил РИА Новости гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

X5 в прошлый четверг сообщила о запуске пилотного проекта с McDonald's по открытию ресторанов в магазинах ритейлера — первое заведение открылось в "Перекрестке" в подмосковных Химках. Стороны допускали адаптацию и тестирование такого формата также в других торговых сетях Х5.

"Мы сейчас находимся в заключительной стадии обсуждения с McDonald's о том, чтобы открыть ресторан на базе "Пятерочки". Обсуждаем несколько возможных локаций в Москве. Если пилотный проект покажет свою эффективность, будем изучать его масштабирование и в другие города", — сказал РИА Новости Гончаров.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает порядка 750 ресторанов McDonald's в 60 субъектах.