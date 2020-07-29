МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Количество зарубежных ценных бумаг на торгах Санкт-Петербургской биржи (СПБ) увеличилось на 84 штуки, до 1407, говорится в сообщении торговой площадки.

"Санкт-Петербургская биржа 29 июля 2020 года допустила к обращению на организованных торгах акции 84 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией почти 404 миллиарда долларов. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов, находящихся в обращении, теперь составляет 1407", — говорится в пресс-релизе СПБ.

Около четверти добавленных акций (22 эмитента) приходится на сектор здравоохранения. Из них 12 являются компаниями средней и малой капитализации, ведущими деятельность в области биотехнологий. Кроме того, представлены компании из секторов промышленности (13 эмитентов), финансов (12 эмитентов) и других. Новые акции представляют 45 отраслей экономики.

"Стоит отметить, что расширение списка ценных бумаг состоялось в том числе, на основе предложений участников торгов и частных инвесторов", — сообщила СПБ. Среди наиболее известных компаний, акции которых начинают торговаться на СПБ: Coca-Cola, Dell Technologies, Marriott Vacations Worldwide Corp.

Ранее гендиректор биржи Евгений Сердюков заявил, что до конца августа число доступных к торгам бумаг превысит 1600, а до конца года — 1700. Листинг на торговой площадке к этому времени пройдут 1800 бумаг.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в РФ. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.