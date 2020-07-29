МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня слегка колеблется по основным биржевым индексам на фоне противоречивой динамики внешних рынков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск снижался на 0,1%, до уровня 2893 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,3% — до 1261 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции ММК с утра упали на 2% после выхода данных о падении чистой прибыли группы по МСФО в первом полугодии 2020 года в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 189 миллионов долларов.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4%, до 43,80 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,6-1,3%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются в пределах 0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1,9%, шанхайский Shanghai SE Composite Index растет на 1,9%, японский Nikkei 225 снизился на 1,1%.