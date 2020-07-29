МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику в среду на данных корпоративной отчетности компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.48 мск немецкий индекс DAX рос на 0,11%, до 12850,01 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 4972,89 пункта, британский индекс FTSE 100 — поднимался на 0,22%, до 6143,93 пункта.

В среду инвесторы отыгрывают данные финансовой отчетности ряда европейских компаний. Так, акции британского ритейлера Next и французской группы Kering (владелец Gucci) растут на 9% и 5% соответственно после того, как компании сообщили о меньшем сокращении квартальных продаж, чем ожидалось.

Также трейдеры обратили внимание на отчетность крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, который сообщил, что чистая прибыль во втором квартале составила 61 миллион евро против убытка в 3,15 миллиарда евро убытка в соответствующем периоде 2019 года. Выручка банка за квартал составила 6,287 миллиарда евро, увеличившись на 1% в годовом выражении. Акции банка растут на 1,8%.

В то же время аналитики ждали, что европейские биржи будут находиться в "красной" зоне на фоне снижения основных фондовых индексов США во вторник на 0,6-1,3%. "На фоне снижения на рынках США мы можем увидеть похожий слабый старт торгов здесь, в Европе, мы ждем пика сезона отчетностей в течение следующих трех дней", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).