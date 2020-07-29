МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги преимущественно ростом, при этом рынки Китая подскочили на 2-3% в рамках продолжающегося коррекционного роста, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,1% — до 3294,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,9%, до 2236,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,45%, до 24883,14 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,27% — до 2263,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,23%, до 6006,4 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 1,15% — до 22397,11 пункта.

Рост на рынках Китая продолжается третий день подряд после активных распродаж на предыдущей неделе. "Это технический отскок после большой коррекции на прошлой неделе", — прокомментировал агентству Рейтер динамику китайских фондовых индексов аналитик China Galaxy Securities Рен Чэндэ (Ren Chengde), отметив при этом неопределенность перспектив такого импульса на рынках.

"Многие инвесторы предпочитают ожидание в свете новых случаев заражения коронавирусом и опасений относительно экономического эффекта, который они принесут", — сказал аналитик.

В то же время трейдеры обратили внимание на новости из Японии. Так, международное рейтинговое агентство Fitch в среду ухудшило до негативного со стабильного прогноз по рейтингу Японии на уровне "A" на фоне резкого экономического спада в стране из-за пандемии коронавируса.

Японский автопроизводитель Nissan Motor во вторник после закрытия торгов отчитался о чистом убытке, приходящемся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (завершился 30 июня) на уровне 285,59 миллиарда иен (2,7 миллиарда долларов). Годом ранее компания получила прибыль в 6,377 миллиарда иен (60,5 миллиона долларов). Акции Nissan по итогам торгов среды подешевели на 10,4%.