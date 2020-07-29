МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам и находится в районе минимума с июня 2018 года на фоне продолжающегося распространения в США коронавируса, которое усиливает опасения за перспективы американской экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.54 мск курс евро к доллару рос до 1,1746 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 104,91 иены со 105,08 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 93,51 пункта. Ранее в ходе торгов показатель снижался до минимума с июня 2018 года в 93,4 пункта.

Инвесторов продолжает беспокоить ситуация с распространением коронавируса в США, которая бросает тень на перспективы крупнейшей мировой экономики. По данным университета Джонса Хопкинса на вторник, количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 56 тысяч, скончались еще более тысячи человек.

В свете сложившейся ситуации трейдеры ждут решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по ее дальнейшей монетарной политике. Решение по итогам двухдневного заседания будет объявлено позднее в среду. Согласно прогнозам, регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. По итогам предыдущей, июньской встречи регулятор заявил, что ожидает сохранения ставки на таком уровне в 2020-2022 годах. Особый интерес вызывает выступление главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания и его взгляд на перспективы экономики США.

"Факторы означают, что нам следует ожидать гораздо более пессимистичной оценки перспектив экономического роста (США — ред.)", — цитирует агентство Рейтер главу отдела исследований MUFG Дерека Халпенни (Derek Halpenny). Заседание ФРС состоится всего за день до предварительной оценки ВВП США за второй квартал. Аналитики ожидают падение показателя на 34,1% в годовом выражении после снижения в первом квартале на 5%.