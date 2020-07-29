МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рубль днем прибавляет против доллара и меньше – к евро, отыгрывая легкое укрепление европейской валюты на форексе.

Ожидание вечернего решения и комментариев ФРС США по монетарной политике сдерживают активность инвесторов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.55 мск снижался на 17 копеек, до 72,42 рубля, курс евро – на 13 копеек, до уровня 84,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду днем слегка укреплялась против доллара и евро. Рубль в целом стабилизируется после ощутимого падения накануне: основные резервные валюты выросли во вторник более чем на 1 рубль каждая.

Подрастание евро на форексе в направлении 1,175 доллара в среду определяет соответствующую динамику рубля к основным резервным валютам.

Внешний умеренно-позитивный фон сигнализирует о повышенном аппетите к риску, что стабилизирует российскую валюту. Так, стоимость нефти марки Brent днем прибавляет 1,1%, до 44,08 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом восприняли новые данные американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 6,83 миллиона баррелей после роста на 7,5 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство сообщит о росте запасов на 357 тысяч баррелей после повышения на 4,9 миллиона баррелей неделей ранее.

Западноевропейские биржевые индексы в основном растут – в пределах 0,9%. Американские фондовые фьючерсы прибавляют 0,1-0,5%. Инвесторы ожидают публикации после 21.00 мск решения и комментариев ФРС США по монетарной политике.

В итоге доллар и евро днем снижался к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется в районе 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы надеются получить от американской ФРС сигналы о новых стимулах на фоне ухудшения ситуации с пандемией, угрожающей более глубоким и продолжительным экономическим кризисом, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Если регулятор в этом плане оправдает ожидания рынков, они могут показать еще одну волну роста, добавил он.

"Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию, стартовавшую в конце прошлой недели. Достигнутые вчера долларом и евро трехмесячные максимумы могут на некоторое время выступить сопротивлением (72,7 рубля и 85,2 рубля, соответственно). Российская валюта может попытаться развить восходящую коррекцию с ближайшими целями 71,4 рубля к доллару и 84 рубля к евро. Однако для этого итоги заседания ФРС не должны разочаровать глобальных инвесторов и спровоцировать хотя бы кратковременный всплеск роста мировых рынков", — добавил Бабин.

Федрезерв США вряд ли преподнесет сюрприз, но не исключено, что он попытается еще более четко обозначить ожидания по ставкам и укажет на возможность их повышения лишь в том случае, если инфляция существенно превысит целевой уровень 2%, отмечает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Кроме того, он может увеличить объем ежемесячных покупок облигаций (с текущих примерно 120 миллиардов долларов) на фоне замедления восстановления экономики США. Все это усилит давление на доллар США, который продолжит слабеть в глобальном масштабе. Евро может достичь нового локального максимума 1,18 доллара и стабилизируется у 72 рублей, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается", — оценил Попов.