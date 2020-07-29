МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,24% — до 26359,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 10609,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 3224,38 пункта.

В центре внимания трейдеров находится заседание ФРС США, которое пройдет позднее в среду. Согласно прогнозам, регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. По итогам предыдущей, июньской встречи регулятор заявил, что ожидает сохранения ставки на таком уровне в 2020-2022 годах. Особый интерес вызывает выступление главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания и его взгляд на перспективы экономики США.

Заседание ФРС состоится всего за день до предварительной оценки ВВП США за второй квартал. Аналитики ожидают падение показателя на 34,1% в годовом выражении после снижения в первом квартале на 5%.

Акции крупнейшей сети кофеен в мире Starbucks дорожают на предварительный торгах на 5,4% на фоне публикации финансовой отчетности компании. По итогам третьего квартала Starbucks получила чистый убыток в 678,4 миллиона против прибыли в 1,4 миллиарда долларов годом ранее. Однако компания сообщила, что бизнес компании восстанавливается после пандемии.