МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций повышается по основным биржевым индексам на фоне возврата аппетита к риску на глобальных рынках.

Инвесторы ожидают вечернего решения и комментариев ФРС США по монетарной политике.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск повышался одиннадцатую сессию подряд — на 0,5%, до 2909 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1264 пунктов. В течение вторника индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля на уровне 2915,67 пункта.

РЫНОК РАСТЕТ 11-Й ДЕНЬ ПОДРЯД

Российский фондовый рынок растет одиннадцатый день подряд по рублевом индексу Мосбиржи на фоне локального возврата аппетита к риску на мировых торговых площадках и на российские активы, в частности.

Так, стоимость нефти марки Brent днем прибавляет 1,2%, до 44,1 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом восприняли новые данные американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 6,83 миллиона баррелей после роста на 7,5 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство сообщит о росте запасов на 357 тысяч баррелей после повышения на 4,9 миллиона баррелей неделей ранее.

Западноевропейские биржевые индексы в основном растут – в пределах 0,9%. Американские фондовые фьючерсы прибавляют 0,2-0,7%. Инвесторы ожидают публикации после 21.00 мск решения и комментариев ФРС США по монетарной политике.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста на российской площадке — акции "Русской аквакультуры" (+9%, до 210 рублей). Ранее компания сообщила, что впервые с 2008 года планирует выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года — в размере 5 рублей на акцию. Закрытие реестра акционеров под эти дивиденды планируется установить 11 сентября.

Также растут ГДР "Ленты" (+5%), акции "Русала" (+3,1%), "Алросы" (+2,7%), ГДР "Русагро" (+2,6%). Снижаются ГДР X5 (-2,4%), акции "Магнита" (-2,4%), ММК (-1,8%), НМТП (-1,2%), НЛМК (-0,9%), "Полюса" (-0,6%).

МТС И 5G

Акции МТС (+0,5%) слабо реагируют на сообщения о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.

Данная новость вряд ли сильно отразится на котировках МТС, считает Алексей Павлов из компании "Открытие брокер". "Во-первых, все крупные операторы получат лицензии 5G. В этом нет никаких вопросов. Во-вторых, до начала полноценного разворачивания сетей 5G пройдет еще, очевидно, не один год. Поэтому сказать, какие именно преимущества дает данная лицензия МТС, пока затруднительно", — пояснил он.

Частоты выданы в низком диапазоне, срок их разработки займет до 5 лет, технология еще не опробована в России на практике, рассуждает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "Игроки рынка все-таки смотрят на МТС как на бумагу со стабильными дивидендами. Для них внедрение 5G — это рискованные инвестиции и отвлечение свободных денег. Поэтому главный позитив для инвесторов не в том, что МТС получила частоты, а в том, что она входит в этот сегмент постепенно, без объявления масштабных и дорогостоящих проектов", — добавил он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

У индекса РТС ближайшее техническое препятствие росту находится на полуторамесячной вершине 1283 пункта, и если итоги заседания ФРС не разочаруют инвесторов, рынок способен быстро преодолеть ближайшие сопротивления, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Во второй половине торговой сессии особенно интересным представляется еженедельный отчет Минэнерго США по запасам топлива в Америке, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Итоги заседания ФРС российский рынок будет отыгрывать уже в четверг", — добавила она.

Во второй половине дня возможно снижение российского рынка акций, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". "Целевые диапазоны для индекса Мосбиржи при этом составляют 2880-2935 пунктов", — оценил он.