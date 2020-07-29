МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в среду вечером продолжает опускаться, рынки ожидают итоги очередной встречи Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.11 мск курс евро к доллару рос до 1,177 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 105,09 иены со 105,08 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 93,45 пункта. Ранее в ходе торгов показатель снижался до минимума с июня 2018 года в 93,39 пункта.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают объявление итогов очередной встречи ФРС США. Аналитики ожидают, что регулятор оставит ключевую ставку без изменений на отметке в 0-0,25%. Особое внимание рынки уделят выступлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое может дать подсказки по дальнейшей политике регулятора в свете рисков второй волны заражений коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 16,3 миллиона, свыше 650 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, показатель заболевших по США достиг уже 4,3 миллиона, а суточный прирост несколько ускорился до 61,7 тысячи против 56 тысяч днем ранее.

Рынки также ожидают важную статистику в четверг, тогда минторговли США опубликует данные по изменению ВВП страны в годовом выражении во втором квартале, на котором сильнее всего отразились последствия карантина. Аналитики ожидают снижение ВВП США во втором квартале, по первой оценке, на рекордные 34%, в первом квартале снижение составило 5%.