МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и пресс-конференции ее главы Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25%, или на 4,8 доллара — до 1949,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,4% — до 24,203 доллара за унцию.

Трейдеры ожидают заседания ФРС США, которое пройдет позднее в среду. Никаких серьезных заявлений не ожидается, но аналитики допускают, что регулятор может начать закладывать основу для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. По данным CME Group, все аналитики ожидают сохранения ставки на уровне в 0-0,25% годовых.

Особый интерес вызывает выступление главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания и его взгляд на перспективы экономики США. Аналитики Commerzbank, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагают, что Пауэлл "может прокомментировать планы относительно сохранения ключевой ставки на низком уровне в долгосрочной перспективе… и, возможно, проведения контроля кривой доходности".

Заседание ФРС состоится всего за день до публикации предварительной оценки ВВП США за второй квартал. Аналитики ожидают падение показателя на 34,1% в годовом выражении после снижения в первом квартале на 5%.

В целом распространение коронавируса в мире и эскалация конфликта между США и Китаем снизили надежды на быстрое восстановление экономики и привели к росту спроса на надежные активы, такие как золото, которое в этом году выросло более чем на 28%.