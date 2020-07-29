МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупным объемом 27,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства.

На первом безлимитном аукционе Минфин России разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на 19,167 миллиарда рублей при спросе в 192,746 миллиарда. Цена отсечения составила 98,3% от номинала, средневзвешенная цена — 98,4253% от номинала.

На втором аукционе министерство продало ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 8,576 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов. Цена отсечения составила 97,7% от номинала, средневзвешенная цена — 97,7229% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,09% годовых, средневзвешенная доходность – 5,08% годовых. Спрос — 19,617 миллиарда рублей.

В ходе первого аукциона министерство удовлетворило 14 заявок инвесторов, в ходе второго — 12 заявок.

"Рынок рублевых облигаций в целом нейтрально встретил решение Банка России о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 4,25% и заявление о возможности ее дальнейшего снижения. Однако настроения участников рынка существенно не изменились, а масштабные планы заимствования на рынке ОФЗ по-прежнему оказывают давление на их цены", — говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, на этом негативном фоне инвесторы потребовали от эмитента дополнительную премию по цене при размещении ОФЗ 29014, учитывая, что расчетная ставка купона на текущий момент составляет 4,28% годовых. "Однако Минфин РФ в очередной раз показал, что не готов наращивать объемы заимствования любой ценой, и отсек более 90% спроса, составившего около 193 миллиардов рублей, и ограничил максимальную премию по цене в размере менее 0,2 процентного пункта к среднему уровню цен вторичного рынка и отсечению на предыдущем аукционе трехнедельной давности", — отметил эксперт.

Спрос на ОФЗ 26234 составил около 65% от объема предложения в размере 30 миллиардов рублей, а объем размещения менее 30% при премии по доходности порядка 2 базисных пунктов, добавил он.

Минфин РФ по итогам четырех аукционных дней в июле разместил гособлигации на общую сумму порядка 225,6 миллиарда рублей, выполнив на 22,56% план привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей. Объем размещенных с начала года ОФЗ составляет 1,832 триллиона рублей.