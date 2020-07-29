МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи на 0,79% и удержался выше 2900 пунктов на внешнем позитиве и корпоративных историях, индекс вырос 11-ю сессию подряд, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию поднялся на 0,79%, до 2918,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1266,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 6 копеек — до 72,53 рубля, курс евро рос на 29 копеек, до 85,37 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 1,01% — до 44,05 доллара за баррель.