МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись преимущественно в плюсе, рынки ожидают итоги встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США и комментарии главы регулятора по экономике, отразились на торгах также корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,04% — до 6131,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 4958,74 пункта, немецкий DAX — сократился на 0,1%, до 12822,26 пункта.

Основное внимание обращено в среду к очередному двухдневному заседанию Федрезерва, по итогам которого аналитики не ожидают изменения ключевой ставки с текущего уровня в 0-0,25%. При этом рынки будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который может дать подсказки по планам ЦБ по монетарной политике, в свете рисков второй волны заражений.

Акции Deutsche Bank подешевели на 2,5% после публикации финотчета. Чистая прибыль банка во втором квартале составила 61 миллион евро против убытка в 3,15 миллиарда евро ранее. Выручка банка за квартал составила 6,287 миллиарда евро, увеличившись на 1% в годовом выражении. Резерв для покрытия плохих кредитов был увеличен до 761 миллиона евро с 506 миллионов кварталом ранее, год назад показатель составлял 161 миллион.

Бумаги Barclays потеряли 4,9% стоимости. За второй квартал чистая прибыль банка упала до 90 миллионов фунтов (115,7 миллиона долларов) против 1,034 миллиарда фунтов (1,3 миллиарда долларов) годом ранее. При этом банк предупредил, что ожидает во втором полугодии сохранения трудных операционных условий.

После публикации финотчета акции BASF подешевели на 4,7%. Во втором квартале компания получила чистый убыток в 878 миллионов евро против прибыли в 5,95 миллиарда годом ранее, а выручка снизилась на 12% в годовом выражении.