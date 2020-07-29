МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом своей стоимости, подешевели лишь расписки "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,29%, до 4,95 доллара, "Новатэка" — на 0,87%, до 150,5 доллара, "Лукойла" — на 3,02%, до 71,6 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,08%, до 5,05 доллара, "Газпром нефти" — на 1,12%, до 22,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,33%, до 27,34 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,03%, до 12,72 доллара, НЛМК — на 0,2%, до 20,32 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,37%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 1,35%, до 12,04 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,4%, до 25,05 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в стоимости на 1,35%, до 5,27 доллара, цена бумаг "Магнита" снизилась на 2,1%, до 15,38 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 6,9%, до 3,17 доллара.