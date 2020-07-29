МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос по индексу Мосбиржи, продолжив 11 день подряд восходящее движение, и закрепился выше 2900 пунктов на внешнем позитиве и корпоративных историях, индекс РТС также вырос, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,79%, до 2918,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1266,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.50 мск снижался на 10 копеек, до 72,49 рубля, курс евро рос на 30 копеек, до 85,38 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,96% — до 44,03 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста на российской площадке — акции "Русской аквакультуры" (+11,95%, до 215,5 рубля). Ранее компания сообщила, что впервые с 2008 года планирует выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года — в размере 5 рублей на акцию. Закрытие реестра акционеров под эти дивиденды планируется установить 11 сентября.

Депозитарные расписки "Ленты" (+6,75%) продолжили отыгрывать позитивную отчетность по МСФО за первое полугодие.

Акции "Русгидро" выросли на 4% на фоне хорошей отчетности по РСБУ за первое полугодие.

Также в лидерах роста – акции ГК "ПИК" (3,77%), ФСК "ЕЭС" (3,67%), ОГК-2 (3,43%), "Лукойла" (3,35) и префы "Россетей" (3,25%).

Среди лидеров снижения – акции "Магнита" (-2,06%), перфы "Центрального телеграфа" (-1,99%), акции НМТП (-1,68%), ММК (-1,23%) и акции "Полюса".

ПРОГНОЗЫ

Богдан Зварич из Промсвязьбанка скептически настроен относительно возможности продолжения подъема российского рынка. Рост рисков, связанных с распространением коронавируса в мире и ухудшением отношений между США и Китаем, может оказать давление на широкий спектр активов, включая российские акции, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2850-2900 пунктов, полагает он.

"После импульса роста риск-аппетитов в случае расширения монетарной поддержки рынков от ФРС США, риски возвращения рыночного оптимизма к коррекции сохраняются. Наиболее тревожными плоскостями остаются непрекращающийся рост числа новых заражений по всему миру, а также новый виток напряженности в отношениях США и Китая. Ожидаем, что в четверг индекс Мосбиржи будет находиться на уровнях 2890-2930 – дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от тональности Федрезерва", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Рынок РФ сохраняет умеренный импульс к краткосрочному росту, но "быки" пока способны лишь на выборочные и осторожные покупки, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Она ориентируется по индексу Мосбиржи на четверг на диапазон 2880-2940 пунктов.