МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в среду торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия к доллару и снижается к евро на фоне роста европейской валюты на форексе перед заседанием ФРС США по ставке, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.44 мск среды рос на 5 копеек — до 72,64 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 85,62 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,78% — до 43,95 доллара за баррель.

РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ ДИНАМИКА

Российский рубль в первой половине торгов прибавлял к доллару и евро.

Подрастание евро вечером на форексе в направлении 1,1778 доллара в среду определяет соответствующую динамику рубля к основным резервным валютам. Так, отечественная валюта теряет к евро около 0,4%.

В ожидании решения ФРС США по ставке рубль консолидировался у уровня предыдущего закрытия и мало меняется к доллару. В то же время отечественную валюту поддерживают растущие нефтяные котировки, хотя и они несколько сбавили темпы роста и ушли под уровень в 44 доллара за баррель Brent

"В среду курс рубля формируется вблизи уровней 72,5 рублей за доллар. Набор факторов в пользу ослабления рубля продолжает набирать силу. Прошедшие в эту среду аукционы Минфина демонстрируют, что спрос на российский долг слабеет, что также выступает не в пользу российской валюты", — отмечает Антон Покатович из "БКС Премьер".

В целом во второй половине дня российский валютный рынок вновь транслировал ситуацию на международных валютных площадках, отражая дальнейшее ослабление доллара к корзине основных валют и укрепление евро, указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". Так, индекс доллара после непродолжительного роста вновь скорректировался и обновил очередной минимум с июня 2018 года, теряя к окончанию рабочего дня около 0,3%, добавляет он.

Краткосрочный тренд на ослабление российской валюты сохраняется, но фактор репатриации годовых дивидендов нерезидентами уже исчерпывает своё влияние, среднесрочно же подавляющее большинство факторов стоит в пользу укрепления рубля, считает Константин Бушуев из "Открытие Брокер".

Вряд ли рынок ждет какой-то сюрприз в связи с решением ФРС, однако определенные шансы на изменение ситуации на глобальных валютных площадках после комментариев главы ФРС все же имеются, отмечает Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что в четверг курс рубля будет формироваться в диапазоне 71,8-73,2 рубля за доллар. На наш взгляд, ожидаемое рынком расширение монетарной поддержи от ФРС вряд ли станет достаточным драйвером для возвращения курса рубля к уверенному укреплению. Сезонность второго полугодия и слабеющий счет текущих операций, а также риски активизации санкционной риторики в отношении РФ будут оставаться основным факторами давления на российскую валюту.

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" полагает, что в четверг доллар может опуститься ниже 72 рублей, а евро ниже 85 рублей.