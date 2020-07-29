МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Курс доллара в среду вечером ускорил снижение к евро и иене после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1797 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 104,83 иены с уровня предыдущего закрытия в 105,08 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,34%, до 93,37 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1785 доллара, курс иены — снижался до 104,97 иены за доллар, индекс доллара сокращался на 0,37%, до 93,35 пункта.

ФРС по итогам заседания 28-29 июля ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 15-16 сентября.