МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Курс рубля после ускорения темпов снижения к доллару и евро, несмотря на ожидаемое решение ФРС США сохранить ставку на уровне 0-0,25% годовых, вернулся к прежней динамике, следует из данных торгов на Московской бирже.

После решения доллар подскакивал до 72,89 рубля, евро поднимался до 85,88 рубля, незадолго до решения по ставке рубль терял к доллару около 10 копеек, к евро – порядка 60 копеек.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.25 мск четверга вернулся к прежним темпам роста и поднимался на 9 копеек — до 72,68 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 85,63 рубля.