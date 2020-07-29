МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы ускорили темпы роста в среду вечером после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.24 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,43% — до 26491,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,21%, до 10527,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,03%, до 3251,71 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones поднимался на 0,38% — до 26479,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,04%, до 10510,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,93%, до 3248,25 пункта.

ФРС по итогам заседание 28-29 июля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 15-16 сентября. Теперь инвесторы ожидают пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла.