МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжают расти, но более медленными темпами, после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ожидаемого сохранения ключевой ставки на уровне 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.29 мск росла на 0,3 базисного пункта – до 0,584% по сравнению с 0,591% до объявления решения ФРС против уровня прошлого закрытия в 0,581%. Доходность тридцатилетних US Treasuries поднималась на 2,5 базисного пункта — до 1,248% против 1,249% до публикации, уровень прошлого закрытия составлял 1,223%.

ФРС по итогам заседание 28-29 июля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 15-16 сентября. Теперь инвесторы ожидают пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла.