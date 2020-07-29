ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Биржевые индексы США растут на решении Федеральной резервной системы сохранить сверхнизкую ставку на неопределенное время и новых заверениях центробанка, что для помощи экономике будет сделано все, что можно.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,25% до 3258,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на на 1,35%, до 10542,94 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,61%, до 26539,99 пункта.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что американский центробанк "даже не думает" о повышении ставки в обозримой перспективе, понимая, что восстановление экономики потребует значительного времени. Пауэлл также повторил, что ФРС сделает все, что необходимо, чтобы поддержать экономику, и высказался в поддержку аналогичных действий со стороны конгресса.

ФРС США по итогам июльского заседания уже в третий раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.