МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% — до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, по данным компании, на начало года показатель составлял 2,6 миллиона рублей. К концу марта россияне в среднем уже брали в банках на покупку жилья рекордные 2,77 миллиона рублей, однако дальнейшему росту помешали введенные в стране ограничения в экономике из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

По итогам апреля средний размер ипотеки в стране упал до 2,49 миллиона рублей, а в мае, хотя и показал рост в ежемесячном выражении на 2,6%, не смог преодолеть "пандемическое" падение.

Увеличение размера кредита в июне позволило ипотечному портфелю продолжать рост, хотя и всего на 0,4%, следует из данных компании. Весной портфель падал только в апреле — на незначительные 0,1%, а затем начал восстанавливаться, превысив мартовский показатель уже в мае. В то же время после небольшой стагнации в весенние месяцы число активных ипотечных договоров продолжило увеличиваться — на 0,8%, до рекордных 2,18 миллиона единиц.

Гендиректор компании Олег Лагуткин отметил, что объем портфеля поддерживает свою положительную динамику на фоне работы в стране госпрограмм льготной ипотеки и уменьшением стоимости кредитов из-за снижения ключевой ставки. "В развитие второго фактора можно также привести ряд маркетинговых акций как со стороны застройщиков – готовность оплатить за заемщика платежи по кредиту за несколько первых месяцев, так и со стороны банков — на рынке уже можно встретить предложение ипотечного кредита с нулевым первоначальным взносом", — добавил он.

Банк России ранее в июле сообщил, что в июне в розничном кредитовании произошло заметное оживление: оно выросло на 1% после слабого роста в мае (+0,2%) и снижения в апреле (-0,7%). Ипотечные кредиты выросли в мае на 0,7%.