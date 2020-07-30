МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг на фоне растущих опасений за начало второй волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.25 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,66% — до 2,913 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,05% — до 6474 долларов, алюминия — выросла на 0,06%, до 1725 доллара, цинка — на 2,25%, до 2297 доллара за тонну.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире. Вспышки новых случаев заражения в Азии развеяли все представления о том, что худшее уже прошло. По сообщениям СМИ, в четверг в Австралии и Индии были зафиксированы рекордны в ежедневных случаях.

В Китае же, который является крупнейшем в мире потребителем этого промышленного металла, за минувшие сутки было выявлено 105 случаев коронавируса. Всего же, по последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.