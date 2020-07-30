МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Курс рубля значительно снижается в начале торгов, доллар подскочил выше 73 рублей впервые с 18 мая, евро поднялся выше 86 рублей впервые со 2 апреля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга рос на 56 копеек – до 73,13 рубля, курс евро – на 40 копеек, до 86,01 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,66% — до 43,8 доллара за баррель.