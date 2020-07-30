МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику в четверг, при этом в лидерах падения находится биржа Германии на фоне слабой статистики по ВВП страны во втором квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.06 мск немецкий индекс DAX падал на 2,51%, до 12500,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,18%, до 4900,15 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 1,73%, до 6025,57 пункта.

Трейдеры с пессимизмом отыгрывают данные из крупнейшей европейской экономики Германии, которая показала сильнейший за время ведения статистики спад как в квартальном, так и в годовом выражении. Так, по данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП страны упал во втором квартале 2020 года на 11,7% в годовом выражении и на 10,1% в квартальном исчислении, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.

Также в центре внимания рынков находятся отчетности ряда европейских компаний. Так, за минувшее полугодие и второй квартал отчитались, среди прочих, такие крупные компании региона как Volkswagen, Renault, Total, Royal Dutch Shell. Акции отчитавшихся об убытках за полугодие автопроизводителей Volkswagen и Renault теряют 5% и 3% соответственно. Неоднозначно рынки восприняли отчетности нефтяных Total и Royal Dutch Shell — ценные бумаги Total растут в цене на 1,6%, а Royal Dutch Shell — снижаются на такую же величину.

Кроме того, мировые рынки ждут позднее в четверг данных по ВВП США во втором квартале. По прогнозам, министерство торговли США сообщит, что согласно первой оценке, показатель упал на рекордные 34,1% в годовом выражении после снижения на 5% в первом квартале. "Настроения на рынках тревожные, поскольку инвесторы ожидают данных по ВВП США", — сказала агентству Франс Пресс аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).