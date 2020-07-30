МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. "Почта России" установила финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей в размере 5,9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к четырехлетней оферте 5,99% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 5,95-6,05% годовых (доходность 6,04-6,14% годовых), но был снижен до 5,9-5,95% годовых (доходность 5,99-6,04% годовых).

Компания в четверг собирает заявки инвесторов на десятилетние облигации серии БО-001Р-10 с полугодовыми купонами и офертой через четыре года. Ценные бумаги эмитент планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2016 году.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 4 августа. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".