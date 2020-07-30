МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Очередной виток падения рубля обусловлен рядом факторов, среди которых оценка инвесторами итогов заседания ФРС, сезонные особенности и санкционные риски. Однако для того, чтобы рубль приблизился к отметкам 80 по доллару и 90 по евро нужна еще целая череда событий.

Курс рубля в четверг вновь резко рухнул – на старте торгов доллар подскочил выше 73 рублей впервые с 18 мая, евро поднялся выше 86 рублей впервые со 2 апреля. При этом влияния нефтяных котировок на курс валют не было – цены на сорт Brent снизились менее чем на 1%. Это повлекло за собой спад российских индексов, в первую очередь, долларового РТС.

Затем в ходе торгов тренд сохранялся – по данным на 11:30 мск, средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 1,13 рублей — до 73,36 рубля. Официальный курс евро на пятницу вырос на 1,34 рублей.

С ОГЛЯДКОЙ НА ФЕДРЕЗЕРВ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это связано с рядом факторов – как внешних, так и внутренних. Во-первых, это монетарная политика Федрезерва. Хотя заседание в среду прошло без сюрпризов – регулятор подтвердил свои намерения расширять монетарную поддержку рынков, сразу после него начался активный рост американской валюты. В четверг доллар растет практически на всех валютных площадках развивающихся рынков, а также укрепляется против корзины основных мировых валют, в том числе против евро.

"Итоги заседания, по сути, не принесли никаких сюрпризов, однако мягкая риторика американского регулятора, по всей видимости, приободрила долларовых быков, расценивших текущий момент весьма привлекательным для покупок американской валюты после ее непрерывного снижения почти с самого начала июля", — пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

По словам экономиста "БКС Премьер" Антона Покатовича, рынками риторика американского регулятора была воспринята двояко.

"С одной стороны, продолжение наполнения рынков ликвидностью со стороны Федрезерва и далее будет поддерживать аппетиты к покупке риска. С другой стороны, готовность ФРС расширять монетарную поддержку означает, что у монетарных властей США сохраняется высокий уровень неопределенности в отношении темпов восстановления экономики", — говорит он. Это может усиливать давление на некоторые группы рисковых активов, к которым относятся валюты развивающихся рынков

ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ

Эксперты напоминают и о прочих факторах. К ситуативным, по словам Кравченко, относится выход данных о двузначном падении ВВП Германии во 2-м квартале. Это усилило рост доллара к евро и прочим основным валютам.

"На внутреннем рынке также наблюдается повышенный спрос на валюту, связанный с обратной конвертацией полученных рублевых дивидендов в валюту инвесторами-нерезидентами. В частности, во второй половине месяца закрылись реестры крупных российских экспортеров", — добавил он.

К глобальным факторам относятся, прежде всего, сезонный и санкционный. Во втором полугодии традиционно продолжается ослабление счета текущих операций, что усиливает давление на рублевую валюту. Кроме того, уже в августе санкционный фон может активизироваться с точки зрения обсуждения новых ограничений в отношении России.

В-четвертых, спрос на российский долг сейчас характеризуется большей сдержанностью – после существенного снижения ключевой ставки, а также сохраняющейся вероятности продолжения этого тренда, российские бумаги теряют часть своей привлекательности в терминах доходности для иностранных инвесторов. В результате при отсутствии устойчивых драйверов поддержки рубль продолжает постепенное ослабление, говорит Покатович.

КОГДА ЕВРО БУДЕТ ПО 90

По его словам, в августе курс рубля будет формироваться в диапазоне 71.5-74 рублей за доллар, ослабление к 75 и ниже при ухудшении, например, санкционного фона по РФ также не может исключаться, курс рубля к евро может формироваться в диапазоне 82-87. На конец года курс рубля к доллару может сформироваться вблизи уровней 71 (+/-2), — прогнозирует он.

"В тоже время считаем, что ослабление курса российской валюты сейчас будет иметь сдержанный формат. При сохранении прочих равных условий полагаем, что ослабления курса рубля к доллару к уровням 80 и к евро к уровням 90 в обозримой перспективе не будет", — уверен эксперт.

Для столь существенного ослабления в рубле должен сложиться определенный набор факторов. Рыночный оптимизм должен подвергнуться масштабной коррекции, на рынки должен вернуться общий risk-off, например, в случае полномасштабной второй волны пандемии и соответствующих ограничений, причем в глобальном масштабе. "Это усилит бегство от риска на развивающихся рынках и приведет к новой волне падения цен на нефть со всеми сопутствующими последствиями для рубля", — рассуждает Кравченко.

Эксперты также упоминают возможность новых обострений в отношениях США и Китая, а также риск ухудшения геополитического фона по России, например, в случае введения новых санкций в отношении российского долга, банковского сектора или нефтяной отрасли. Тогда возможна сильная "просадка" рубля, но уже под влиянием не глобальных, а локальных причин.​