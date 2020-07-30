МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций прервал одиннадцатидневный период роста и снижается на негативном внешнем фоне, распродажи идут по широкому спектру активов, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижался на 0,51%, до 2903,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,88%, до 1242,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,06 рубля — до 73,63 рубля, курс евро — на 0,9 рубля, до 86,51 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,22% — до 43,55 доллара за баррель.

"Вчера после завершения у нас основной сессии американский рынок акций ускорил рост, реагируя на итоги заседания ФРС. Правда, вместе с повторением обещаний сохранения мягкой монетарной политики продолжительный период для восстановления экономики, регулятор отметил, что это может занять длительное время, а неопределенность и риски, связанные с пандемией, остаются высокими", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Поэтому уже сегодня мировые рынки перешли к снижению, ускорив его после открытия торгов в РФ, в результате российские фондовые индикаторы быстро сдали позиции, указывает он.

Индекс Мосбиржи несет менее заметные потери благодаря резкому снижению рубля, который в очередной раз обновил трехмесячный минимум, добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Магнита" в начале торгов подскакивали на 1,6% после публикации отчетности компании за второй квартал по МСФО. Однако общий негативный фон увел бумаги в "красную" зону, впрочем, акции компании снижаются на 0,34% — слабее рынка.

"Магнит" сегодня представил свои неаудированные финансовые и операционные результаты за второй квартал 2020 года. Продажи оказались на уровне наших прогнозов, однако компании удалось заметно опередить консенсус на уровне EBITDA и чистой прибыли. Рентабельность EBITDA во 2К достигла самого высокого значения за последние 3 года и составила 7,9%. В пресс-релизе менеджмент ритейлера отметил, что рост LFL-выручки в июле продолжает ускоряться, что делает его вторым сильнейшим периодом года после мартовского ажиотажа", — говорит Артем Михайлин из "Велес Капитала".

Отчетность Сбербанка также оказалась лучше прогнозов и также свидетельствует в пользу переоценки с повышением рынком справедливой стоимости данной бумаги, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Принимая во внимание рост во втором квартале процентных доходов Сбербанка под влиянием смягчения кредитной политики ЦБ на 13% (г/г) до высоких 398,5 миллиарда рублей, негативная реакция рынка в акциях не будет носить устойчивого с точки зрения нескольких ближайших недель характера, считает аналитик.

Так, негатив отражает не столько влияние отчетности, сколько реакцию рынка на завершение ожидавшегося события – вчерашней сессии ФРС США.

К текущему моменту префы Сбербанка снижаются на 0,63%, обыкновенные акции – на 0,86%.

Также среди лидеров снижения – депозитарные расписки "Ленты" (-2,06%), акции НЛМК (-2,31%), "Полюса" (-2,16%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,06%).

В лидерах роста – бумаги ТГК-2 (префы растут на 5,07%, обыкновенные акции – на 8,48%), акции "Черкизово" (2,01%), ТМК (1,47%) и акции "Алросы" (1,13%).

ПРОГНОЗЫ

Если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, российские фондовые индикаторы разовьют более глубокую коррекцию с ближайшими целями 2870 пунктов по индексу Мосбиржи и 1200 пунктов — по индексу РТС, считает Бабин из "БКС Брокер".

Осин из "Фридом Финанс" полагает, что рынок до конца дня продолжит снижаться, хотя распродажи могут быть ограниченными. Оставшуюся часть дня индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2875-2935 пунктов.