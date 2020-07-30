МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в четверг, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда статистических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,89% — до 26203,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 10578 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 3224,88 пункта.

Трейдеры ожидают публикации ряда макроэкономических данных. Так, позднее в ходе торгов министерство торговли США обнародует данные по ВВП. Ожидается, что по первой оценке, во втором квартале ВВП США упал 34,1% в годовом выражении. Такое снижение может стать самым сильным за всю историю наблюдений.

Кроме того, минтруда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют рост числа заявок за минувшую неделю на 34 тысячи, до 1,45 миллиона. Это может быть вторая неделя роста после 15 недель снижения индикатора подряд с рекордной отметки в 6,87 миллиона.

В то же время трейдеры ожидают публикации отчетов крупнейших американских компаний Apple, Amazon.com, Alphabet и Facebook. Компании предоставят свои финансовые итоги в ночь на пятницу.